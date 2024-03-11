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Стали известны сроки посещения Макроном Украины

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AFP: Макрон посетит Украину с визитом в ближайшие неделиСюжетРакетные удары по Украине:

Стали известны сроки посещения Макроном Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит с визитом Украину в ближайшие недели. Такие сроки назвало агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«(Главы государств) договорились оставаться в тесном контакте, в частности в том, что касается визита президента республики на Украину, который должен состоятся в ближайшие недели», — сказано в коммюнике.

Отмечается, что помимо этого Макрон в ходе телефонного разговора пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому продолжить работу по созданию коалиции для нанесения глубоких ударов, а также поддержать планы Чехии по передаче Киеву боеприпасов.

Ранее Зеленский анонсировал визит Макрона на Украину. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили актуальную ситуацию в зоне боевых действий на Украине, а также недавно прошедшую международную парижскую конференцию в поддержку страны.

Взято
отсюда

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