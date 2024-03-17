Стало известно число победителей двух розыгрышей “Миллиона призов”

Более двух миллионов москвичей, поучаствовавших в электронном голосовании на выборах президента РФ, стали победителями первых двух розыгрышей в рамках программы “Миллион призов”, сообщает сайт мэра и правительства столицы.«”В столице завершился второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы “Миллион призов”. Его участниками стали те, кто принял участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта. Победителями второго розыгрыша стали 629 075 человек. Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазины, рестораны и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели”, – говорится в публикации.

Отмечается, что 18 марта состоится еще один розыгрыш – испытать удачу смогут участники онлайн-голосования на портале mos.ru и те, кто проголосует при помощи терминалов электронного голосования.«”Москвичам, которые впервые примут участие в электронном голосовании онлайн, но не окажутся в числе победителей розыгрыша, гарантированно начислят по тысяче призовых баллов. Жители столицы старше 60 лет, проголосовавшие онлайн, гарантированно получат скидку в размере тысячи баллов на покупки в любой из аптек – партнеров акции, а онлайн-избиратели в возрасте не старше 25 лет – скидку в размере 500 призовых балов для оплаты подписки на онлайн-сервисах – партнерах акции”, – рассказывается в тексте.

Также сообщается, что семейные пары, в которых оба супруга проголосуют онлайн, могут выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов, а для родителей и опекунов несовершеннолетних детей проводится отдельный розыгрыш – они получат шанс выиграть семейный билет в парк развлечений, если сведения о ребенке будут подтверждены в личном кабинете на mos.ru.

Ранее радио Sputnik рассказало, сколько всего московских избирателей проголосовали на выборах за первые два дня.

Взято отсюда.