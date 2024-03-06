Стало известно число пострадавших в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ЧП, погибших нет, пострадавшие госпитализированы, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Он уточнил, что пожар на объекте локализован.«

"На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 – в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся 3", – написал Ховалыг в Telegram.

Причины пожара выясняются, на месте ЧП работают оперативные службы, добавил глава республики.«

"Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий", – сообщил глава республики.

Котлы ТЭЦ не повреждены и находятся в рабочем состоянии, подача теплоэнергии в городе Шагонар возобновится в среду, передает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Ранее радио Sputnik сообщало об устранении последствий ЧП в жилом квартале Санкт-Петербурга.

Взято отсюда.