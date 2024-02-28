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Стало известно, что нельзя брать с собой участникам послания Путина

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Стало известно, что нельзя брать с собой участникам послания Путина

Участникам послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию запрещается проносить с собой еду, вейпы, электронные сигареты и домашних животных, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы для журналистов.

Участникам разрешено иметь с собой карманные зажигалки, назначенные по медицинским показателям медицинские корсеты и зарегистрированные лекарства в заводской упаковке, а также религиозные книги для личного пользования. При этом оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить только аккредитованным представителям СМИ, отмечает агентство.

Список запрещенных к проносу предметов шире. Кроме оружия, колющих и режущих предметов, участникам запрещено проносить токсичные и наркотические вещества, пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, алкогольные напитки и животных. Также запрещено приносить с собой жидкости объемом свыше 50 миллилитров, в том числе парфюмерию, флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4).

Кроме того, участникам рекомендуют оставить дома электронные средства для курения, продукты питания и контейнеры для них.

В соответствии с Конституцией, президент РФ ежегодно обращается с посланием к депутатам Госдумы и членам Совфеда. Послание – это программный политико-правовой документ, в котором отражаются основные векторы развития страны на ближайшую перспективу.

Радио Sputnik писало, чему будет посвящено послание Путина Федеральному собранию в 2024 году.

Взято отсюда.

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