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Стало известно, какую сумму налоговой задолженности взыскали с Киркорова

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Стало известно, какую сумму налоговой задолженности взыскали с Киркорова

Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.«

"Мировой судья судебного участка №374 Таганского района г. Москвы рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса в пользу Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам", – говорится в публикации.

Речь идет о задолженности за 2022 год в размере 7 972 985 рублей, а также госпошлины в доход бюджета столицы в размере 24 032 рубля.

Судебный приказ еще не вступил в законную силу, добавляет телеканал “Москва 24”.

Ранее радио Sputnik писало, что Киркорова удалили с афиш концерта “Золотой граммофон”.

Взято отсюда.

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