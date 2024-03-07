Стало известно, когда запустят российский коллайдер NICA

На площадке Объединенного института ядерных исследований в Дубне завершается строительство ускорительного комплекса NICA, запуск коллайдера намечен на 2024 год, говорится в сообщении на сайте телеканала “360”.

Отмечается, что сейчас ученые института проводят проверку установки и тестируют режим ее работы.«”Главная задача – отработать режимы работы технологического оборудования. После введения санкций Евросоюзом переработаны схемы криогенного охлаждения, перезаказаны части оборудования. Нам хотелось посмотреть, как это все совместно работает”, – приводит телеканал слова заместителя главного инженера Лаборатории физики высоких энергий, руководителя работ на MPD (Multi-Purpose Detector – многоцелевой детектор, – ред.) Константина Мухина.

Ученые охлаждают соленоид MPD до азотных температур. Его называют машиной времени, с помощью которой ученые смогут подобраться к разгадке образования вселенной, говорится в материале.

“Протоны и нейтроны состоят из кварков и глюонов. Но почему они собрались именно в такие тройки, никто не знает. То есть с одной стороны мы идем далеко в прошлое, с другой стороны – это большой микроскоп, который позволит заглянуть нам вглубь материи”, – отметил Мухин.

В ходе этого эксперимента ученые убедились, что технологически оборудование собрано правильно и сможет выдержать заданные параметры охлаждения.

Ускорительный комплекс NICA – самый крупный проект в области физики высоких энергий в России. Пуск коллайдера намечен на 2024 год, уточняет телеканал.

Какие результаты от использования коллайдера ожидают получить ученые рассказали гости подкаста “Кот учёный” в эфире радио Sputnik.

Взято отсюда.