Стало известно, кто поджег склад “Леруа Мерлен” под Владивостоком

Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета “Леруа Мерлен” в пригороде Владивостока

К поджогу склада “Леруа Мерлен” под Владивостоком причастен сотрудник компании, ущерб гипермаркету составил не менее 1 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Приморского края в Telegram-канале.

В понедельник ГУМЧС Приморья сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров. Полностью пожар ликвидировали в 14.35 (7.35 мск). СУСК РФ по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что к возгоранию может быть причастен 38-летний житель Владивостока. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества.

“Артемовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца сотруднику ООО “Леруа Мерлен Восток”, подозреваемому в совершении 26 февраля поджога склада “Леруа Мерлен” (ч. 2 ст.167 УК “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”)”, – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Отмечается, что гипермаркету причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 миллиона рублей.

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