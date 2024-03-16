Футболист «Спартака» Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды

Адвокаты нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса рассказали о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста. Их слова приводит De Telegraaf.

По информации источника, Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды на год. Отмечается, что адвокаты смогут добиться этого путем постоянных апелляций.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Взято

отсюда

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