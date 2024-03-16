реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Футболист «Спартака» Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Адвокаты нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса рассказали о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста. Их слова приводит De Telegraaf.

По информации источника, Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды на год. Отмечается, что адвокаты смогут добиться этого путем постоянных апелляций.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Взято
отсюда

новости сво сегодня , новости мира сегодня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта стартует голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование…

В Барнауле почтили память первого мэра города

В Барнауле почтили память первого мэра города

9 марта 2024 года Владимиру Баварину, первому мэру Барнаула, исполнилось…

В Барнауле начался ямочный ремонт

В Барнауле начался ямочный ремонт

Дорожники Барнаула начали масштабный ямочный ремонт городских трасс. Они уже…

В Барнауле состоялась презентация книги «Святитель Иаков : Золотая цепь звезд небесных»

В Барнауле состоялась презентация книги «Святитель Иаков : Золотая…

16 марта 2024 г. в зале советов Алтайской митрополии  состоялась…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp