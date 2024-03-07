Mash: в Пензе отравились 11 детей-участников первенства по боксу

В Пензе 11 детей-участников первенства по боксу попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. О массовом отравлении стало известно Telegram-каналу Mash.

На соревнование съехались юные представители из четырех регионов России, а именно из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и Удмуртии. Всего в пензенскую гостиницу «Вавеллит» было заселено 205 человек, среди них участники, тренеры и судьи чемпионата.

Сейчас под подозрением находится столовая, однако ее деятельность не стали приостанавливать. С места изъяли пробы пищи и воды. Полиция организовала проверку.

Ранее в Тюменской области двое подростков отравились водкой в сельской школе.

До этого в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и оказалась в реанимации.

Взято

отсюда

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