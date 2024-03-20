реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стало известно о назначении начальника управления культуры мэрии Иркутска

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Стало известно о назначении начальника управления культуры мэрии Иркутска

Начальником управления культуры комитета по социальной политике и культуре мэрии Иркутска назначена Ольга Стрекаловская, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.

Как сообщает IrkutskMedia, Стрекаловская имеет три высших образования по специальностям “Мировая экономика” и “Лингвистика” и “История искусств”, возглавляла управление культуры областного центра в 2012–2015 годах. Она работала в Министерстве культуры Иркутской области, руководила областным кинофондом. Последние четыре года Стрекаловская занимала должность заместителя директора Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии.«

"Рада, что такой профессиональный человек возглавил управление культуры администрации", – приводит издание слова директора Гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых Людмила Пронина.

Радио Sputnik ранее также сообщало о новых назначениях в администрации Подольска.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Исследователь назвал самый полезный для здоровья вид чая

Чай Фото: unsplash.com Специалист рассказал, что этот вид чая содержит…

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут разрушать свой брак

Ссора в паре Фото: pixabay.com Некоторые люди обращаются к прогнозам…

Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком национальном районе

Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком…

Виктор Петрович осмотрел взрослую поликлинику местной ЦРБ в Гальбштадте. Источник…

Звезду Героя Донецкой Народной Республики вручили жителю Алтайского края

Звезду Героя Донецкой Народной Республики вручили жителю Алтайского края

Торжественное мероприятие состоялось в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Заслуженную…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp