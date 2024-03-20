Стало известно о назначении начальника управления культуры мэрии Иркутска

Начальником управления культуры комитета по социальной политике и культуре мэрии Иркутска назначена Ольга Стрекаловская, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.

Как сообщает IrkutskMedia, Стрекаловская имеет три высших образования по специальностям “Мировая экономика” и “Лингвистика” и “История искусств”, возглавляла управление культуры областного центра в 2012–2015 годах. Она работала в Министерстве культуры Иркутской области, руководила областным кинофондом. Последние четыре года Стрекаловская занимала должность заместителя директора Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии.«

"Рада, что такой профессиональный человек возглавил управление культуры администрации", – приводит издание слова директора Гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых Людмила Пронина.

Радио Sputnik ранее также сообщало о новых назначениях в администрации Подольска.

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