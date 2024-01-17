Стало известно о новых назначениях в администрации Подольска

Глава администрации Подольска Григорий Артамонов назначил трех новых заместителей, свидетельствуют данные на официальном сайте городского округа.

Заместителем главы по вопросам строительства и архитектуры назначена Анжела Студеникина, пост замглавы по вопросам ЖКХ заняла Елена Дубовицкая, а заместителем главы по вопросам общественной безопасности стал Игорь Семенов, говорится на сайте.

Елена Дубовицкая до назначения в Подольск работала в Ленинском округе, Анжела Студеникина и Игорь Семенов – в Чехове, отмечает издание “Вести Подмосковья”.«

"Я покидаю пост в связи с переходом в другой муниципалитет. За время работы в Чехове совместно с жителями удалось многое реализовать. Над невыполненными задачами работа продолжается", – написал в Telegram-канале Семенов.

В ноябре радио Sputnik сообщало об отставке главы Волоколамского городского округа Подмосковья Михаил Сылки.

Взято отсюда.