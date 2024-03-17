Стало известно о поставленном Путиным на президентских выборах рекорде

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на выборах главы государства заручился поддержкой абсолютного большинства россиян, имеющих право голосовать, говорится в материале РИА Новости.

Агентство ссылается на данные ЦИК по результатам обработки 81,1% протоколов. Согласно этим данным, количество голосов за кандидата-самовыдвиженца превысило 57,1 миллиона.

Число избирателей в России составляет 112,3 миллиона человек, за пределами страны – 1,89 миллиона, в городе Байконур – 11,9 тысячи человек. Такие данные привели в Центризбиркоме за день до начала голосования на президентских выборах.

По состоянию на 01:00 мск Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты обработки 81,1% протоколов. Согласно этим данным, за Владимира Путина проголосовали 57 139 267 избирателей.

Таким образом число поддержавших его избирателей уже больше, чем общее число тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы, говорится в материале информагентства.

Ранее радио Sputnik сообщило, какие заявления сделал приехавший в свой избирательный штаб Владимир Путин.

Взято отсюда.