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Стало известно о пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области

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Гладков: два человека пострадали во время обстрела ВСУ Белгородской области

Стало известно о пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области

Два человека, по предварительным данным, пострадали во время обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что она сбила 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — подчеркнул политик. Он добавил, что пострадавших эвакуируют в городскую больницу №2. Кроме того, выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха».

Взято
отсюда

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