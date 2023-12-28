«Мутко против»: футболист Федор Смолов был приглашен на голую вечеринку Ивлеевой

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов был приглашен на голую вечеринку, которую устраивала блогер Анастасия Ивлеева. Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».

По информации источника, на мероприятие также была приглашена телеведущая Тина Канделаки. Отмечается, что и нападающий, и бывший генеральный директор телеканала «Матч ТВ» не присутствовали на мероприятии.

Вечеринка с участием звезд российского шоу-бизнеса прошла 20 декабря в столичном клубе Mutabor. Дресс-код предполагал оголение отдельных частей тела.

Снимки с мероприятия попали в сеть, вызвав критику со стороны общественности. Почти все участники вечеринки, в том числе сама Ивлеева, принесли извинения.

Взято

отсюда

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