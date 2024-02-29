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Стало известно о смерти актера из “ДМБ” и “Моей прекрасной няни”

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Стало известно о смерти актера из "ДМБ" и "Моей прекрасной няни"

Российский актер кино и театра Павел Маркин скончался в возрасте 53 лет, сообщил его коллега Александр Загоскин.«

"Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня, 29.02. И это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы, он так и жил, одним днем: без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы", – написал Загоскин в соцсети "ВКонтакте".

Он не уточнил причины вызова скорой помощи и задержки перед похоронами.

Маркин в 1997 году окончил актерско-режиссерское отделение Театра-школы Ролана Быкова, с 2001 года служил в театре “ДРАМатическая АНТРЕприза”.

Актер сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах, в их числе – “ДМБ”, “Моя прекрасная няня”, “Солдаты”, “Реальные пацаны”, “Мент в законе-6”, “Балабол-3”.

В четверг днем радио Sputnik сообщило о смерти 53-летней актрисы из сериала “Деффчонки” Дарьи Вилковой-Гончаровой.

Взято отсюда.

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