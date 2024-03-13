Стало известно о смерти вице-президента “Лукойла”

Вице-президент “Лукойла” Виталий Робертус скоропостижно скончался на 54-м году жизни, сообщили в пресс-службе нефтяной компании.«

"Трудовая биография Виталия Владимировича связана исключительно с ПАО "Лукойл". Сразу после окончания института начал работу в компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста. За 30 лет работы в "Лукойле" завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом. За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами. В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем", – говорится в публикации.

Коллектив “Лукойла” выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

В начале февраля радио Sputnik сообщало о смерти главы компании HeadHunter Михаила Жукова.

Взято отсюда.