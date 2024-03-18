Стало известно о состоянии пермячки, которая подожгла петарду вблизи УИК

Сотрудница больницы. Архивное фото

Женщине, которая подожгла петарду в пермском дворце культуры имени Солдатова, где расположены две участковые избирательные комиссии (УИК), не оторвало часть кисти, как писали некоторые СМИ, травма менее тяжёлая, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.

Ранее краевые власти сообщили, что в воскресенье вечером посетительница подожгла петарду в уборной ДК, получила травму руки и была госпитализирована. Ряд СМИ и пабликов в соцсетях писали, что пермячке оторвало часть кисти. В краевом избиркоме поясняли, что в здании находится две избирательные комиссии, однако голосование на них к моменту инцидента было завершено. «”Информация о том, что ей оторвало кисть руки, не соответствует действительности. Травма руки менее тяжелая”, – пояснил источник.

В краевой полиции инцидент пока не прокомментировали.

В открытых источниках указано, что самые частые травмы при использовании пиротехнических средств в помещении – ожоги, а также контузии и баротравмы (кровотечение из ушей и носа).

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