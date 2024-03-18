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Стало известно о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»

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FT узнала о «современном рабстве» женщин в католической организации «Опус Деи»

Стало известно о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»

В одной из самых влиятельных организаций католической церкви «Опус Деи» девушек годами принуждали к изнурительному неоплачиваемому труду. О «современном рабстве» узнала в ходе расследования газета Financial Times (FT).

«Набранные молодыми девушками из сельской местности из рабочего класса с условием получения образования, женщины рассказали, что их принуждали к домашнему рабству — по сути, современному рабству — через жесткую систему психологического контроля», — отмечает издание.

Одной из таких женщин была Энн Мари Аллен, которой в 15 лет священник предложил присоединиться к организации. Она стала «помощницей», и много лет бесплатно работала в качестве домашней прислуги.

На данный момент организация «Опус Деи» насчитывает 95 тысяч членов по всему миру, многие из которых являются очень влиятельными людьми. Священники из Католического информационного центра США, который находится под контролем организации, считают свою часовню «ближайшим к Белому дому храмом».

Ранее сообщалось, что Ватикан нанял в советники журналиста телеканала Fox News Грега Берка, который был членом «Опус Деи». Таким образом, член организации стал единственным человеком в пресс-службе Святого престола.

Взято
отсюда

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