«Страна.ua» сообщила о возможном пожаре в киевском салоне автомобилей TeslaСюжетВзрывы в Киеве:

В Киеве, возможно, произошел пожар в салоне автомобилей Tesla в результате взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Предположительно, горит салон автомобилей Tesla», — сказано в сообщении. Однако власти пока официально не подтвердили эту информацию.

При этом мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram заявил, что в Подольском районе горит складское здание. По его словам, пожар произошел на площади около 2 тысяч квадратных метров. Экстренные службы работают на месте возгорания.

Во вторник, 2 января, в Киеве прогремели повторные взрывы. На всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Кличко сообщал, что в столице частично оказались обесточены объекты в некоторых районах. Помимо этого, взрывы были слышны в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области.

Взято

отсюда

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