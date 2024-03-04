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Стало известно о взрывах над Керчью

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Shot: жители Керчи сообщили о взрывах над городом

Стало известно о взрывах над Керчью

Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Уточняется, что звуки взрывов начали раздаваться около 00:30 в ночь на 5 марта. По словам очевидцев, в разных районах города было слышно от трех до пяти мощных хлопков. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящий момент Крымский мост временно перекрыт.

Ранее российские системы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ отметили, что беспилотники относились к самолетному типу. После сообщений о взрывах движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту перекрывали.

Взято
отсюда

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