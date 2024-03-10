В Хмельницкой области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
В Хмельницкой области Украины взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
Отмечается, что воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 04:54 по московскому времени.
Ранее в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях страны.
В ночь на 2 марта в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. В 23:43 по московскому времени была объявлена воздушная тревога.
Взято
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