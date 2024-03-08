Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против бойцов ВС России токсичные химикаты

Киев использует против российских бойцов широкий спектр токсичных химикатов, которые ему поставляют западные кураторы. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов», — пояснил он.

По его словам, расследование случаев применения украинцами химикатов ведется в соответствии с требовании Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина способна применить любое оружие на фронте, в том числе и химическое. «Противник может применить все, что угодно, — это террористическое государство, фашистское государство», — заявил губернатор Запорожья.

Взято

отсюда

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