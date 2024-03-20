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Стало известно, сколько голосов набрал Путин за рубежом

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Стало известно, сколько голосов набрал Путин за рубежом

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин получил 72,3% голосов избирателей, участвовавших в выборах президента России за рубежом, передает РИА Новости.

Как следует из материала информагентства, которое ссылается на Центризбирком, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) на зарубежных избирательных участках получил 2,22% голосов, председатель международного комитета нижней палаты парламента Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,97% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (“Новые люди”) – 16,65% голосов.

Территориальная избирательная комиссия для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, во вторник провела заседание, на котором установила результаты голосования за рубежом.«”За рубежом было образовано 288 избирательных комиссий. В голосовании приняли участие 383 553 человека. На действия зарубежной ТИК не поступало никаких жалоб и обращений граждан”, − сообщила председатель ТИК Евгения Орлова.

Официальные итоги выборов президента России ЦИК подведет на специальном заседании в четверг, 21 марта.

Ранее радио Sputnik сообщило, сколько всего голосов набрал Путин на выборах по итогам подсчета 100% бюллетеней.

Взято отсюда.

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