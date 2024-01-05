Стало известно, сколько военных стали Героями России за время СВО

Высшие государственные награды РФ – медали “Золотая Звезда”

За время спецоперации на Украине звания Героя России были удостоены 272 военнослужащих, им вручены медали “Золотая Звезда”, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что более 320 тысяч участников специальной военной операции с момента ее начала получили различные государственные награды.

Также свыше 363 тысяч военнослужащих удостоились ведомственных наград Министерства обороны.

Медаль “Золотая Звезда” была учреждена в 1992 году как знак отличия к званию Герой России. Звание присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

В середине декабря радио Sputnik писало, что награжденные Владимиром Путиным Герои России рассказали о своих подвигах.

Взято отсюда.