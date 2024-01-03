Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Star: Эрдоган обсудит с лидером Ирана Раиси разрешение конфликта в секторе Газа

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Star: Эрдоган обсудит с лидером Ирана Раиси разрешение конфликта в секторе Газа

Президент Ирана Эбрахим Раиси 4 января прибудет в Турцию с официальным визитом, где встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета Star со ссылкой на источники.

Отмечается, что сначала политики проведут встречу наедине, затем состоится 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня.

В ходе заседания стороны оценят шаги, которые можно предпринять для улучшения отношений между Ираном и Турцией в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Представители двух стран подпишут соглашения о сотрудничестве в различных областях. Также одним из приоритетных пунктов повестки дня на переговорах станут атаки Израиля на Газу, говорится в статье.

Эрдоган и Раиси обговорят, какие меры можно принять для прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа и достижения постоянного прекращения огня. Турецкий лидер передаст иранскому коллеге предложения Анкары по решению проблемы. Президенты не оставят без внимания и обстановку на Южном Кавказе и в Сирии, а также борьбу с терроризмом.

В начале декабря прошлого года Эрдоган заявлял, что никогда не признает движение ХАМАС террористической группировкой.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

03.01.2024

 Образование

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

03.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет посыпку противогололедными средствами дорог и тротуаров города

03.01.2024

 Новости Алтай

С первого взгляда и на всю жизнь: 60 лет совместной жизни отметили супруги Деевы

03.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 678-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

03.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

03.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае построили уникальный «Снежный городок»

03.01.2024

 Новости Алтай

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

03.01.2024

 Новости Алтай

Доноры хорошего настроения

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix