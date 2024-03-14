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Старовойт предупредил о попытках украинских ДРГ проникнуть в Теткино

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Старовойт предупредил о попытках украинских ДРГ проникнуть в Теткино

Украинские диверсанты продолжают попытки прорваться в поселок Теткино под Курском, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.«

"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", – написал он в Telegram-канале.

Старовойт также призвал игнорировать угрозы и “вбросы” Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, а также воздержаться от распространения непроверенной информации и сохранять бдительность на улицах.«”О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112″, – напомнил он.

Радио Sputnik сообщало, что ВСУ атаковали объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

Взято отсюда.

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