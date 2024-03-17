реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В пяти домовладениях повреждены окна, кровли и фасады. Кроме того, зафиксированы прилеты на территории сахарного завода», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

До этого в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали два местных жителя.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинский снаряд прилетел в частный жилой дом в селе Гора-Подол и задел местную жительницу. Врачи диагностировали женщине слепое ранение головы. Другой снаряд сдетонировал рядом с еще одним частным домом и нанес осколочные ранения головы и плеча мужчине. Пострадавших вывезли бойцы самообороны и передали медикам.

Ранее в Белгороде от обстрела пострадал человек.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В России закончились выборы президента. Первые итоги

В России закончились выборы президента. Первые итоги

ЦИК обработала 24,4% протоколов 18 марта 2024, 01:06104Написать комментарий Несколько…

Под обстрелом в Белгороде погибла 16-летняя девушка: главные новости 17 марта

Под обстрелом в Белгороде погибла 16-летняя девушка: главные новости…

Самое важное за день — в коротком дайджесте 18 марта…

ЦИК подводит первые итоги: как прошел третий день голосования на выборах президента

ЦИК подводит первые итоги: как прошел третий день голосования…

Главное за день 18 марта 2024, 03:3060Написать комментарий В России…

Нападающий «Рейнджерс» Панарин выпил сок журналиста во время матча НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин выпил сок журналиста во время матча…

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во время матча регулярного…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp