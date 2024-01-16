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Стефанчук призвал создать механизм недопущения влияния РФ на религию на Украине

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Стефанчук призвал создать механизм недопущения влияния РФ на религию на Украине

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук призвал создать механизм, который позволил бы предохранять дела религии в стране от влияния России. Его слова приводит украинское издание «Укринформ» на фоне рассмотрения законопроекта о запрете религиозных организаций.

Парламент Украины 19 октября 2023 года принял в первом чтении законопроект, позволяющий запрет канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ).

По словам Стефанчука, законопроект в настоящее время прорабатывается в комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

На прошлой неделе стало известно, что с февраля 2022 года почти тысяча общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) были переведены в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк в ходе презентации последнего доклада УВКПЧ по Украине 19 декабря заявил, что действия властей страны против УПЦ и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Российской Федерацией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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