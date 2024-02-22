Стилист рассказала, как правильно подобрать оправу очков

При выборе очков следует учитывать форму лица и цвет кожи, рассказала Анна Скороходова.«”Миниатюрным девушкам могут не подойти массивные оправы. Они будут смотреться громоздко. Обладательницам широкого либо круглого лица лучше выбирать варианты с угловатой оправой вместо классических привычных форм, чтобы не добавить объема. Это относится как к очкам для зрения, так и к солнцезащитным”, – отметила эксперт в интервью телеканалу “Москва 24”.

Стилист также подчеркнула, что девушкам “с теплым оттенком кожи” больше всего подходит оправа таких же тонов.«”Например, в коричневом, бежевом и кофейном цветах. Обладательницам фарфоровой кожи стоит обратить внимание на стальные, холодные тона”, – заключила Скороходова.

В эфире радио Sputnik врач объяснила, насколько темными должны быть солнцезащитные очки.

Взято отсюда.