С таким заявлением выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, статистика МВД РФ говорит о том, что россияне совершают гораздо больше преступлений, нежели мигранты.

По данным МВД РФ, за 11 месяцев 2023 года иностранцы и лица без гражданства совершили на 1% меньше преступлений, чем в 2022-м. Против них нарушили закон тоже реже – на 13,1%. Также Титов заметил, что частично страх вызван тем, что мигранты могут занять рабочие места граждан РФ.

С 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России обязаны заполнять форму уведомления и передавать ее в территориальный отдел МВД или через портал «Госуслуги».

Ранее во время Прямой линии с президентом Путин признал, что проблема с миграцией в России непростая, также как и во многих странах, подчеркнув, что решать экономические проблемы страны нужно не в ущерб коренному населению.

«Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали законы и традиции народов Российской Федерации», – обратил внимание президент.