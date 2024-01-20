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Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

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Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

Западные страны отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» Москвы, когда осознали его безуспешность. Об этом в Telegram написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Теперь, по словам высокопоставленного дипломата, их девиз звучит как «не дадим России победить».

«Думаю, западные пиарщики сейчас бьются над тем, как, учитывая неотвратимую реальность, сформулировать стратегию следующего этапа», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что желание Польши разместить на своей территории немецкие войска повышает градус напряженности в Европе. Более того, дипломат подчеркнула, что оно также является частью русофобского курса стран-членов НАТО.

Взято
отсюда

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