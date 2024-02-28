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«Страсти»: на «Золотом Граммофоне» раздали папки с компроматом на Shaman

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«Страсти»: на «Золотом Граммофоне» раздали папки с компроматом на Shaman

На «Золотом Граммофоне», который 25 февраля прошел в Санкт-Петербурге», присутствующим журналистам раздали «компромат» на певца Shaman. Об этом узнали «Страсти».

Издание отмечает, что «компромат» на артиста представляет собой подборку высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. В них он критикует Shaman, в частности, обвиняя певца в неискренности.

В качестве примера он привел ситуацию с исполнением гимнам на ВДНХ, куда вместе с Shaman были приглашены дети из новых регионов.

«Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Шаман и пара стоящих рядом артисток», — утверждается в материалах.

До этого музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что певцу Shaman (Ярославу Дронову) не стоит зацикливаться на патриотических композициях, а пытаться разнообразить свой репертуар лирикой.

В феврале продюсер Владимир Киселев назвал главную проблему Shaman. По его словам, артист превратил понятие «патриот» в ругательство.

Ранее раскрылись причины неудачного сотрудничества Аллы Пугачевой и Shaman

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