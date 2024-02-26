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Строительство важной развязки в Петербурге завершат в этом году

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Строительство важной развязки в Петербурге завершат в этом году

В Санкт-Петербурге до конца года завершится строительство развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, работы идут в соответствии с графиком, сообщает городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.«

"Строительство развязки завершится в 2024 году. Общая протяженность нового участка составит 1460 метров, включая путепровод с подходами длиной 924 метра", – говорится в сообщении.

На стройке постоянно работают около 150 специалистов, задействовано 30 единиц техники.

Рабочие уже смонтировали пять тысяч тонн металлоконструкций пролетного строения и сейчас проводят работы по переустройству инженерных сетей и армирующего каркаса, пишет “Петербург2”.

Радио Sputnik сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства моста в Мнёвниковской пойме.

Взято отсюда.

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