СТС анонсировал продолжение популярной спортивной драмы “Молодежка”

Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision снимут продолжение спортивной драмы “Молодежка. Студенты”, сообщили в пресс-службе вещателя.

В сериале появятся как новые персонажи, так и уже полюбившиеся зрителям герои, говорится в сообщении.

Как рассказал режиссер Андрей Головков, команда сохранит стилистику и настроение сериала, которые понравились зрителям. Однако, по его словам, будет и обновление: если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь персонажи объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять«

"Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль", – цитирует режиссера телеканал "Москва 24".

Радио Sputnik также сообщало, что звезда российского телешоу снимет фильм в уральском Париже.

Взято отсюда.