Преподаватель техникума в Каменске-Уральском и старший лейтенант полиции Иван Корсак, ставивший студентов на колени и требовавший покупать ему подарки, был уволен и из учебного заведения, и из МВД. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат одной из пострадавших девушек Сергей Барсуков. Он отметил, что его подзащитная из-за издевательств педагога-полицейского находится в больнице – у нее обострился артрит коленных суставов.

«В пятницу несовершеннолетняя была госпитализирована в неотложном порядке, скорая помощь ее увезла в детскую городскую больницу. Я сейчас диагноз назвать не могу, поскольку официальные медицинские документы не выданы, но это связано как раз-таки с коленными суставами. От мамы, как законного представителя несовершеннолетней, мне известно, что врач пояснил, что данные боли и состояния — у нее поднялась резко температура, дико болели эти колени, связаны именно с этой ситуацией, то есть с недавним событием. У нее артрит с ранних лет. Врач сказала, что произошло обострение на фоне «каких-то событий». Справки нет, есть история болезни. Сегодня ее должны отвезти на МРТ», — сказал он.

По мнению Барсукова, следователи могут не найти нарушений в том, что Корсак заставлял студентку вставать на колени, поскольку в тот момент он не был при исполнении и не истязал девочку. Юрист подчеркнул, что родители его подзащитной намерены взыскать компенсацию морального вреда.

«Следователи проводят действия по двум моментам. Первое — это то, что господин Корсак требовал покупать ему подарки. Второе – что он ее заставлял [вставать на колени]. По второму моменту я предполагаю, что следственный комитет никаких нарушений не найдет по той простой причине, что Корсак не являлся должностным лицом. То есть он хоть и сотрудник полиции, но он был не при исполнении. А должностное лицо, как преподаватель, там надо смотреть должностные инструкции. Но он же ее не истязал, не ударял, он ей приказал. Это у нас, исходя из действующего законодательства и подзаконных актов, больше как дисциплинарная ответственность, что и послужило причиной его увольнения из техникума. Со стороны потерпевшей возникает право на обращение в суд о взыскании компенсации морального вреда, над чем я сейчас и работаю. Скорее всего, что этот иск мы предъявим к учебному заведению», — добавил он.

Адвокат уточнил, что девочка боится преподавателей и полицейских, поскольку Корсак унизил ее при сверстниках – теперь ей нужна помощь психологов. По словам Барсукова, родители ребенка хотят, чтобы преподавателя наказали «по всей строгости закона», однако все будет зависеть от решения следственного комитета.

«Человек уже наказан. Это было предано огласке. Если бы не помощь журналистов, может быть, это дело бы и замяли. Его уволили с двух мест работы, он остался без средств к существованию. Сейчас все будет зависеть от того процессуального решения, которое примет следственный комитет. Не надо забывать, что помимо уголовной и административной ответственности существует и гражданско-правовая ответственность, где суд принимает решение об обязании либо о взыскании. Я считаю, что в данном случае человека необходимо наказать рублем, чтобы эти средства были потрачены на здоровье девочки. Ей нужно санаторное лечение, адаптация, посещение психологов. На сегодняшний день она испытывает страх к преподавателям, которые могут такое себе позволить — не просто причинить боль, а унизить в глазах сверстников. Представляете, каково подростку, когда над ней все смеются. Второе — у нее большое недоверие к правоохранительным органам, потому что сотрудник полиции, он же преподаватель, ее прилюдно унизил. Это недопустимо, и такие дебилы работают в правоохранительной системе», — заключил он.

20 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса преподаватель Иван Корсак поставил студентку на колени и угрожал ей электрошокером, а другую учащуюся отшлепал ремнем. После случившегося одна из пострадавших рассказала обо всем родителям, которые обратились к адвокату, а затем – в полицию. Сам педагог объяснял, что наказывал студенток «в шутливой форме» и не подразумевал унижения.

После этого адвокат пострадавшей студентки рассказал «Газете.Ru», что педагога уволили из техникума, однако его подзащитная хотела бы добиться увольнения мужчины из полиции. Он также уточнил, что полицейский не только издевался над студентками, но и заставлял их покупать ему видеоигры на праздники.

Ранее родители и ученики вступились за педагога из Нижнего Тагила, ударившего пятиклассников во время урока.

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