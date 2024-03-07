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«Суспільне новини»: в Харьковской области Украины произошли взрывы

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«Суспільне новини»: в Харьковской области Украины произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Суспільне новини» в своем Telegram-канале.

До этого серия взрывов произошла в Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском городе Сумы прогремел взрыв.

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