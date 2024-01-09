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Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей

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Свердловского полицейского наказали за высказывание об избиении детей

Машина полиции. Архивное фото. Архивное фото

В Нижнем Тагиле полковника полиции Тараса Булгакова наказали за комментарий об избитой одиннадцатилетней девочке, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в комментарии URA.RU.

“По итогам проведенной служебной проверки подписан приказ — сотрудник действительно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности”, — заявил он.

На минувшей неделе в сообществе “Инцидент Нижний Тагил” во “ВКонтакте” появилось сообщение, что два брата-пятиклассника избили мальчика и одиннадцатилетнюю девочку-сироту, а мать нападавших стояла рядом и снимала происходящее на видео.

Сотрудники силовых структур установили, что инцидент произошел 29 декабря. Девочка получила тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточнили в СК, к избиению причастны двое подростков из Азербайджана, следствие будет просить суд поместить их в центр временной изоляции.

Позднее под публикацией по этой теме в том же сообществе заместитель начальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков, на территории которого и произошло избиение детей, оставил комментарий: “Раздули из ничего чего”. Такая реакция возмутила местных жителей. В итоге полицейский удалил комментарий, но ответы пользователей на него сохранились.

По словам Горелых, пострадавшую девочку уже выписали из больницы, а ее обидчиков поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Как рассказал представитель ГУ МВД, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Против отца и матери подростков возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании детей.

Кроме того, проводится проверка должностных лиц системы органов образования и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.

город Горняк
Взято отсюда
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