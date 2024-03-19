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Связь с попавшими под завал в Приамурье горняками пока не установили

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Связь с находящимися под завалами горняками в Амурской области не установили

Связь с попавшими под завал в Приамурье горняками пока не установили

Связь с горняками, которые оказались под завалами на руднике «Пионер» в Приамурье, до сих пор не установили. Об этом сообщило правительство Амурской области в Telegram-канале.

«Во время обрушение горных масс в шахте находились 13 вахтовых рабочих из других регионов. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах», — уточнили в правительстве.

Там добавили, что родственникам пострадавших власти окажут необходимую помощь. На руднике горноспасателей ищут специалисты МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска. Предварительно, среди пострадавших нет жителей Амурской области.

Вечером в понедельник, 18 марта, 13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты в Зейском районе Амурской области. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер». В регионе ввели режим ЧС из-за обвала на руднике.

Взято
отсюда

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