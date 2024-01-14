Свыше 15 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали по меньшей мере 17 рейсов и отменили один, следует из данных сервиса “Яндекс. Расписание”.

По информации на 9:00 мск, во Внуково задержаны пять рейсов, один отменили. В Домодедово задержаны два рейса, в Шереметьево – десять.

Накануне синоптики из-за сильных морозов объявили оранжевый уровень опасности в Москве. Предупреждение о низкой температуре действует с 23:00 13 января до 10:00 14 января.

Радио Sputnik сообщало, что в Москве увеличили температуру в городской системе отопления до максимума.

Взято отсюда.