Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ ехать на СВО

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 2,5 года колонии за отказ выполнять приказ командира и участвовать в СВО, информирует пресс-служба суда.

“За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда”, – говорится в сообщении.

Как установлено в судебном заседании, 22 ноября 2023 года мужчина в присутствии сослуживцев по воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. Своими действиями он поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в коллективе. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в период объявленной частичной мобилизации в РФ.

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