Суд не принял миллиардный иск к Ивлеевой

Московский суд не принял коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.«

"Определением от 9 января 2024 года Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А.И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А.В., поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Иск от 22 граждан поступил в Хамовнический суд Москвы после проведения Ивлеевой в клубе “Мутабор” “голой” вечеринки. Свое название она получила из-за дресс-кода: гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.

Радио Sputnik сообщало, что Российское авторское общество подало иск к певцу Филиппу Киркорову на два миллиона рублей.

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