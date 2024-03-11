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Суд оштрафовал еще одного участника “голой” вечеринки за пропаганду ЛГБТ*

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Суд оштрафовал еще одного участника "голой" вечеринки за пропаганду ЛГБТ*

Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы оштрафовал участника “голой” вечеринки Вячеслава Большакова на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, сообщили в инстанции. «

"Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), в отношении еще одного участника вечеринки блогера – Большакова Вячеслава Сергеевича", – сказал РИА Новости представитель суда.

Суд признал Большакова виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В конце декабря 2023 года ведущая Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку в клубе “Мутабор”. Она получила название “голая” из-за дресс-кода: гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Попавшие в Сеть кадры с вечеринки вызвали широкий общественный резонанс.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандального мероприятия. Также рэпер Vacío (Николай Васильев), придя на вечеринку в носке на половом органе, был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а также арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на 25 суток.

Радио Sputnik сообщало, что участвовавший в “голой” вечеринке рэпер Vacio пойдет в армию.

Взято отсюда.

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