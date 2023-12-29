Суд оштрафовал Ивлееву за проведение “голой” вечеринки

Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву за организацию скандальной “голой “вечеринки на 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Организованная Ивлеевой вечеринка в клубе “Мутабор” получила название “голая” из-за дресс-кода: гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Попавшие в Сеть кадры с вечеринки вызвали широкий общественный резонанс, из-за чего ряд участников мероприятия и сама блогер были вынуждены оправдываться.

Ранее в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой на один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на вечеринку только в одном носке, был арестован на 15 суток.«

"Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", – приводит решение суда РИА Новости.

Ивлееву признали виновной по статье об организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Радио Sputnik сообщало, что Ивлееву проверит налоговая служба.

Взято отсюда.