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Суд отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца

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Суд отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение принято из-за нарушений блогером меры пресечения в виде домашнего ареста. «”Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля”, – огласил решение судья Артем Устинов.

По словам корреспондента агентства, на подсудимую надели наручники в зале суда.

Как отметил следователь, Блиновская 23 декабря провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек. Он уточнил, что среди гостей была свидетель по уголовному делу блогера Виктория Асмолова, что стало нарушением меры пресечения.

Радио Sputnik сообщало, что налоговая сняла ограничения с одного из счетов блогера Блиновской.

Взято отсюда.

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