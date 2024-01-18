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Суд отправил подростка из банды, нападавших на прохожих в Белгороде, в СИЗО

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Суд отправил подростка из банды, нападавших на прохожих в Белгороде, в СИЗО

Сотрудник полиции. Архивное фото

Суд Белгорода заключил под стражу на два месяца 17-летнего уроженца Азербайджана из банды подростков по делу о разжигании ненависти и покушении на убийство, сообщает СУСК по Белгородской области.

В четверг суды в Белгороде уже приняли решение о заключении под стражу двух участников банды. 19-летний обвиняемый был арестован на 2 месяца по делу о нападении подростков на прохожих, а 24-летний местный житель – по статье хулиганство за избиение иностранца в торговом центре.

По версии следствия, вечером 8 января 2024 года двое пьяных обвиняемых встретили двух прохожих возле магазина, и между ними начался конфликт. 17-летний обвиняемый начал избивать одного из потерпевших, нанося ему множественные удары руками и ногами по голове. Другой обвиняемый, 19-летний, избил второго потерпевшего, и позже его сообщник присоединился к избиению. Кроме того, 17-летний обвиняемый высказывал фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности, в адрес одного из потерпевших. Преступление было остановлено очевидцами происшествия.

“По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно”, – говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.

Отмечается, что 17-летний подросток обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти и возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности.

На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Пятерых подозреваемых задержали, четверо из них — несовершеннолетние. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.

горняк
Взято отсюда
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