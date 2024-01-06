Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой

Рэпер Vacío (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео

Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacío (Николай Васильев) еще на десять суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в инстанции.«

"Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП России, <…> и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток", — подчеркнули в суде.

Как уточняется, рэпер также оказал сопротивление сотруднику полиции. Накануне он должен был выйти из спецприемника.

В декабре в московском клубе “Мутабор” прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

город Горняк

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