Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой

Рэпер Vacío (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео

Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacío (Николай Васильев) еще на десять суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в инстанции.«

"Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП России, <…> и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток", — подчеркнули в суде.

Как уточняется, рэпер также оказал сопротивление сотруднику полиции. Накануне он должен был выйти из спецприемника.

В декабре в московском клубе “Мутабор” прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В барнаульский храм доставили чудотворную икону императора Николая

06.01.2024

 Интересное

Три автомобиля попали в ДТП на Змеиногорском тракте около Барнаула

06.01.2024

 Интересное

Житель Камня-на-Оби накануне праздников разжился приставкой из дома знакомого

06.01.2024

 Интересное

В центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси

06.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в новогодние выходные выросло число ожогов у детей

06.01.2024

Thumbnail
Интересное

В алтайском селе пламя охватило двухквартирный дом

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

06.01.2024

 Интересное

Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей из-за вечеринки Ивлеевой

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix