Суд приговорил экс-замминистра Ракову к пяти годам колонии

Никулинский суд Москвы вынес приговор бывшей замминистра просвещения Марине Раковой по делу о хищении 50 миллионов рублей, приговорив ее к пяти годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.«

"Назначить Раковой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. <…> До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде запрета определенных действий оставить в силе", – приводит агентство слова судьи.

Другого фигуранта дела – бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (“Шанинка”) Сергея Зуева – приговорили к четырем годам заключения условно.

Также суд вынес приговоры экс-проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивану Федотову, бывшим сотрудникам Фонда новых форм развития образования Евгению Заку и Максиму Инкину, юрисконсульту “Шанинки” Кристине Крючковой и гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко.

Все подсудимые получили условные сроки. Федотов, Стеценко и Крючкова – по три года, Зак и Инкин – 4,5 и 3,5 года соответственно.

Также все фигуранты дела получили штраф и предписание, запрещающее им занимать управленческие должности на государственной службе, добавляет агентство.

Радио Sputnik сообщало, что суд заочно приговорил актера Кирилла Канахина* к пожизненному заключению.

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