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Суд приостановил работу клуба “Мутабор”, где проходила “голая” вечеринка

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Суд приостановил работу клуба "Мутабор", где проходила "голая" вечеринка

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба “Мутабор” на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.«

"Признать ООО "Арт центр" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), и назначить 90 суток административной приостановки деятельности", – приводит агентство слова судьи Антона Каргальцева.

Отмечается, что это максимально возможное наказание по данной статье. Суд постановил исчислять срок с 27 декабря.

По данным агентства, протокол рассматривали в закрытом режиме, на этом настояла юрист клуба “Мутабор”. Известно, что в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Роспотребнадзор ранее составил протокол, идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им банковской картой.

В конце декабря блогер Ивлеева организовала вечеринку в столичном клубе “Мутабор” с дресс-кодом, который предполагал явиться на мероприятие в полуобнаженном виде.

Скандальная вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и некоторые участники мероприятия были вынуждены оправдываться.

Радио Sputnik писало о реакции Ивлеевой на слухи об отъезде из России после скандальной вечеринки.

Взято отсюда.

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