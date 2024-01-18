Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе

Решетка перед зданием суда. Архивное фото

Басманный суд Москвы продлил арест еще на три месяца главе IT-компании “Спутник” Александру Киму и руководителю турфирмы Никите Дубасу по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

“Продлить меру пресечения Киму и Дубасу до 21 апреля 2024 года “,- огласила решение судья.

По мнению следователя, оснований для изменения ранее избранной меры пресечения фигурантам на сегодняшний день не имеется. Ходатайство о продлении ареста он мотивировал тем, что по уголовному делу необходимо провести ряд следственных действий, в том числе, необходимо установить иных лиц, причастных к преступлению, получить результаты экспертно-технической экспертизы, ознакомить обвиняемых с материалами дела.

Адвокат Кима Калой Ахильгов считает, что обвинение не предоставило суду достоверных сведений о том, что его подзащитный сможет уничтожить доказательства по делу и повлиять на его расследование, если будет находиться не под стражей. Защита попросила назначить Киму домашний арест, либо отпустить его под залог в размере 5 миллионов рублей.

Обвиняемый Дубас утверждал, что ему нельзя находиться в СИЗО по медицинским показаниям и также просил суд о смягчении меры пресечения, попросив перевести его под домашний арест, либо назначить подписку о невыезде. Адвокат Артем Павлов сказал, что Дубас страдает сахарным диабетом, поэтому ему нужна медицинская помощь и регулярная выдача необходимых лекарств.

Гражданин Казахстана Ким был арестован в конце августа прошлого года. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким утверждал, что его компания – участник “Сколково”, не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Также по делу арестовали организатор экскурсии Никиту Дубаса.

Их обвиняют в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Оба вину не признают.

Ещё один фигурант – директор компании “Авангард” Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

горняк

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