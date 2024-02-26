Суд рассмотрит дело самарского экс-замминистра здравоохранения о взятке

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Самарской области, который обвиняется в получении взятки на 15 миллионов рублей, сообщила журналистам региональная прокуратура.

“Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Самара для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, с января по август 2022 года заместитель министра – руководитель департамента фармации, медтехники и материально-технического обеспечения министерства получил от директора компании “ДМ-Групп” 15 миллионов рублей за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования.

В ходе следствия суд арестовал денежные средства и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 9 миллионов рублей.

В августе 2023 года в региональном СУСК России сообщали о задержании экс-замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, позже его заключили под стражу.

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